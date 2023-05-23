Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил поражение «красно-синих» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком». Напомним, «армейцы» пропустили два мяча, а забили один.

- Что вы думаете про пенальти, назначенный в ворота ЦСКА на последних минутах матча?

- Сомневаюсь, что там было нарушение. Нападающий интересно прыгнул в ноги защитника. Это нормально, игроки стараются выжать максимум из своих моментов. Надо разобраться с судейством. Много моментов, которые можно трактовать как угодно. Как будто нет чёткости, мне так кажется.

- Вы связываете это с низким уровнем квалификации арбитров или с некачественными рекомендациями по трактовкам?

- Я думаю, второй вариант. Нет чётких рекомендаций по считыванию моментов. Футбол совершенствуется. Раньше вообще было так, что за игру вратаря руками в район ног нападающего назначали пенальти. Мы отучили голкиперов так играть. Потом любое падение форварда в штрафной стали квалифицировать как удаление. Надо просто прийти к общему знаменателю.

- Нападающий Соболев должен быть наказан за свой жест?

При всём уважении к Соболеву, в спорте есть рамки. Он поступил неправильно. Думаю, что его удаление совершенно заслуженное. Наверняка в правилах прописаны нюансы такого поведения игроков. Сейчас удаляют за то, что игроки показывают пальцы, а Соболев показал далеко не палец.