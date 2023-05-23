Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как продвигается его обучение на тренерскую лицензию.

- Уже начался теоретический курс?

- Ещё нет. В июне всё стартует. Пока просто подал документы и всё. Играл 20 лет в футбол, теперь мне приходится подавать и ждать, снова садиться за парты. А многим не надо было играть, а они теперь тренируют.

- Писали, что вместе с вами будет обучаться Владимир Быстров. Вы владеете информацией на этот счёт?

Тут я ничего не знаю. Это не наше поколение и не наш уровень.