Кокорин оскорбил фаната за комментарий в соцсети

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин гневно отреагировал на комментарий болельщика в социальных сетях.

«Санёк, ты же прекрасно понимаешь, что «Арис» на Кипре, как беспородная собака. Когда есть «Омония» и АПОЭЛ, вы - никто», - написал болельщик.

«Никто - это ты, а мы - чемпионы», - ответил Кокорин, которого признали лучшим футболистом чемпионата Кипра.

Напомним, что «Арис» стал чемпионом Кипра впервые в своей истории. Александр Кокорин выступает за этот клуб в аренде – права на 32-летнего форварда принадлежат «Фиорентине». Контракт Кокорина в Италии рассчитан до средины 2024 года.