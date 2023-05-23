Смородская не верит, что Талалаев вернёт «Химки» в РПЛ

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», ответила на вопрос, сможет ли Андрей Талалаев вернуть «Химки» в элиту российского футбола.

Напомним, что по итогам 28-го тура «Химки» потеряли шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. Следующий сезон подмосковная команда проведёт во втором по рангу футбольном дивизионе России.

«Сможет ли он вернуть «Химки» обратно? Нет, он не потянет. Тем более за один сезон. Не верю в этого специалиста. Это моё мнение», - сказала Смородская, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В двух оставшихся турах чемпионата России «Химки» сыграют против «Урала» и «Пари НН».