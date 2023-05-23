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Зиньковский прояснил скрытую причину поведения Соболева в дерби

23 Мая 2023 • 16:30 Комментировать (1)

Александр Соболев не доиграл воскресное дерби против ЦСКА – нападающий был удалён на демонстрацию оскорбительного жеста. Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прояснил скрытую причину такого поведения Соболева. Оказывается, форвард в любом случае пропускал бы следующий матч.

«У Соболя сейчас операция будет на пальце, он все равно бы пропускал следующую игру. Решил так пропустить», - сказал Зиньковский на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Крысева | Терлецкий».

Зиньковский отметил, что Роша провоцировал футболистов «Спартака» ещё в первом матче между командами, говоря нелицеприятные вещи на английском языке. При этом Антон отметил, что Соболева очень легко завести на поле. 

«Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Антон Зиньковский Александр Соболев Виллиан Роша
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Мая 2023 в 16:32
ай.. та не - туц ва фсем фрейд виноватый.. А-ха-ха-ха! )))
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