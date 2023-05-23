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Мостовой рассказал, кто будет платить за его обучение на тренера

23 Мая 2023 • 16:04 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, готов ли он сам оплатить обучение на тренерскую лицензию.

Ранее стало известно, что 54-летний Мостовой поступил на тренерские курсы в академию РФС. Однако специалист отмечал, что за обучение ему предстоит заплатить один миллион рублей, которого у него нет. По этой причине он просил помощи у спонсоров. 23 мая появилась информация, что Мостовому нужно заплатить 350 тысяч рублей.

«Это обычная процедура, я не исключение. Если хочешь учиться, то нужно платить. Другое дело в том, что кто-то может не играть 25 лет на высоком уровне и за него заплатят. Я же буду сам платить. Все просто», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой, Аршавин и Павлюченко поступили в тренерскую академию РФС

Названа сумма, которую Мостовой должен заплатить за обучение на тренера

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Академия РФС
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