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У Слуцкого есть предложение от клуба – Уткин

23 Мая 2023 • 15:47 Комментировать (1)

Известный тренер Леонид Слуцкий не имеет клубной прописки со средины ноября, когда он покинул казанский «Рубин». В последнее время экс-рулевой сборной России пробует себя в качестве ведущего в нескольких программах в YouTube. Впрочем, у Слуцкого есть предложение от футбольного клуба на следующий сезон. Об этом сообщил известный журналист Василий Уткин.

«Насколько мне известно, у Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне. И да, это футбольный клуб, а не новое шоу. В России. А может, на Кипре», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Леонид Слуцкий
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