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Мостовой, Аршавин и Павлюченко поступили в тренерскую академию РФС

23 Мая 2023 • 15:46 Комментировать (1)

Известные бывшие футболисты подали заявку на обучение тренерскому ремеслу.

Как сообщает портал «РБ Спорт», Российский футбольный союз направил на утверждение в УЕФА список из 13 человек, которые подали документы на прохождение тренерских курсов по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Обязательным условием для попадания в эту программу является наличие 300 сыгранных матчей на высшем уровне или 20 матчей за национальную сборную.

В числе студентов оказались: Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов, Александр Самедов и Александр Мостовой.

Ранее стало известно, что Мостовой заплатит за обучение 350 тысяч рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Роман Павлюченко Владимир Быстров Динияр Билялетдинов Вячеслав Малафеев Александр Мостовой Игорь Денисов Александр Самедов Академия РФС
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23 Мая 2023 в 16:24
Мостовому это уже не поможет, токсичный он стал!
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