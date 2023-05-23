Мостовой, Аршавин и Павлюченко поступили в тренерскую академию РФС

Известные бывшие футболисты подали заявку на обучение тренерскому ремеслу.

Как сообщает портал «РБ Спорт», Российский футбольный союз направил на утверждение в УЕФА список из 13 человек, которые подали документы на прохождение тренерских курсов по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Обязательным условием для попадания в эту программу является наличие 300 сыгранных матчей на высшем уровне или 20 матчей за национальную сборную.

В числе студентов оказались: Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов, Александр Самедов и Александр Мостовой.

Ранее стало известно, что Мостовой заплатит за обучение 350 тысяч рублей.