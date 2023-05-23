Шпилевский: Не перейду в «Динамо»

«Динамо» ищет нового главного тренера после расставания со Славишей Йокановичем. «Бело-голубых» связывали с Алексеем Шпилевским, под руководством которого «Арис» в этом сезоне стал чемпионом Кипра впервые в своей истории. Впрочем, 35-летний белорусский специалист не станет менять клуб этим летом.

«У нас было общение с Желько Бувачем. Я очень ценю интерес такого топ-специалиста, мне было приятно с ним пообщаться. Я озвучил ему своё видение. У меня контракт с «Арисом», мы стали чемпионами, будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент у меня все мысли только об этой команде», - высказался Шпилевский, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Как известно, Желько Бувач занимает в «Динамо» должность спортивного директора.

«Динамо» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч «бело-голубые» проведут в воскресенье, 28 мая, - против «Локомотива» на своём поле.