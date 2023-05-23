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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа сумма, которую Мостовой должен заплатить за обучение на тренера

23 Мая 2023 • 15:36 Комментировать (1)

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поступил на курсы для получения тренерской лицензии.

Как стало известно «РБ Спорту», Мостовому предстоит заплатить 350 тысяч рублей за обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». По сведениям источника, в список на курс попали 13 бывших игроков.

Напомним, ранее 54-летний Мостовой заявлял, что для обучения ему необходимо заплатить один миллион рублей, но для него это слишком большая сумма, поэтому он готов был принять спонсорскую помощь.

Отметим, что на данный момент Мостовой работает в Медиалиге, возглавляя Fight Nights.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Мая 2023 в 15:39
ай какое там абученье.. паходу проста пакупка лицэнции и всего делоф.. ежели ты ни бум-бум чему тя могут тама абучить.. А-ха-ха-ха! )))
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