Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

- Промес стал лучшим бомбардиром «красно-белых» в истории чемпионатов России. Он уже вписал своё имя в историю российского футбола?

- Наверное, на этот вопрос лучше ответить спартаковским болельщикам. С Вагнером Лавом Промеса никак не сравнить - это игроки разного масштаба. Промес, безусловно, лидер своей команды и хороший футболист. Что можно ещё сказать? Молодец он, что тащит команду.

- Вы считаете, что Вагнер Лав на голову сильнее голландца?

- Вагнер Лав - знаковая фигура, он давал результат и выполнял совсем другие функции. Промес играет на пространстве, Вагнер Лав же создавал моменты и реализовал их. Бразилец более разносторонний форвард. Да и просто он сильнее.