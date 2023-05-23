Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент турецкого футболиста отреагировал на информацию о переходе в «Зенит» эксклюзив

23 Мая 2023 • 14:16 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Зенит» договорился о переходе атакующего полузащитника Эмирджана Гюрлюка из скромного турецкого клуба «Алтынорду». Комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал Ибрагим Исен – агент 19-летнего футболиста.

«Понятия не имею, откуда взялась эта новость. К нам никто не обращался не только из «Зенита», но и вообще из России», - сказал Исен.

Эмирджан Гюрлюк оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 350 тысяч евро.

Напомним ,что «Зенит» недавно стал чемпионом России пятый год подряд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит трансферы футбола - лето 2023 Эмирджан Гюрлюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
14:14 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Зенит» оформил трансфер 19-летнего турецкого нападающего
14:05 · Россия. Премьер-лига
Вслед за Малкомом ещё четыре бразильца «Зенита» досрочно завершили сезон
13:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Миранчуку ещё рано возвращаться в РПЛ»
13:38 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на слухи об интересе к Сафонову
13:38 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Вагнер Лав был врождённым бомбардиром, выжимал максимум из момента, у Промеса такого пока нет» эксклюзив
13:33 · Россия. Премьер-лига
Романцев ответил, заслужил ли «Спартак» победу над ЦСКА 1
13:31 · Россия. Премьер-лига
Шавло считает, что победа над ЦСКА продлевает жизнь тренеру в «Спартаке»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Романцев — о пенальти в ворота ЦСКА: «Для «армейцев» это был несчастный случай»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Возможно, Соболева в этом чемпионате мы уже не увидим»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Жена Соболева объяснила срыв форварда «Спартака» в дерби с ЦСКА
13:13 · Россия. Премьер-лига
Шавло — о пенальти в дерби: Мозес — первый на мяче, Мендес попадает ему в ногу, какие вопросы?
13:11 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал лучшего тренера сезона РПЛ
13:07 · Россия. Премьер-лига
Енин: «У игроков «Зенита» мышление намного быстрее»
13:04 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о назначении Шпилевского
12:58 · Россия. Премьер-лига
Боков сравнил Акинфеева с Буффоном
Все новости
Рекомендуем