В прессе появилась информация о том, что «Зенит» договорился о переходе атакующего полузащитника Эмирджана Гюрлюка из скромного турецкого клуба «Алтынорду». Комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал Ибрагим Исен – агент 19-летнего футболиста.

«Понятия не имею, откуда взялась эта новость. К нам никто не обращался не только из «Зенита», но и вообще из России», - сказал Исен.

Эмирджан Гюрлюк оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 350 тысяч евро.

Напомним ,что «Зенит» недавно стал чемпионом России пятый год подряд.