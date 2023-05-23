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Чанов: «Вагнер Лав был врождённым бомбардиром, выжимал максимум из момента, у Промеса такого пока нет» эксклюзив

23 Мая 2023 • 13:38 Комментировать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сравнил экс-нападаюдщего «армейцев» Вагнера Лава с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

- Вам кажется, что Промес вписал свою фамилию в историю российского футбола?

- Да, конечно. Мы постоянно сравниваем его и Вагнер Лава как лучших легионеров. Результаты Промеса - его заслуга.

- Александр Гришин сказал, что Вагнер Лав более широкофунционален и силён, чем Промес. Согласитесь с его точкой зрения?

- Мы видели Вагнера в международных матчах, сейчас мы, к сожалению, смотрим на футболистов только на уровне российского футбола.

- Промес же всё равно поиграл на международном уровне за «Спартак».

- Если честно, я согласен с Гришиным. Нападающие есть разные: кто-то может созидать и реализовывать, кто-то только что-то одно. У Вагнера было чувство убийцы, он был врождённым бомбардиром, выжимал максимум из всех моментов. У Промеса такого нет, но есть возможность сделать шаг вперёд.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вагнер Лав Вячеслав Чанов Квинси Промес
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