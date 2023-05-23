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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев ответил, заслужил ли «Спартак» победу над ЦСКА

23 Мая 2023 • 13:33 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о победе «красно-белых» над ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» победил заслуженно. Пусть без особого преимущества и яркой игры. Но добился этого прежде всего за счет характера, не опустив крылья в трудные минуты», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

«Спартак» отпраздновал победу в дерби со счетом 2:1. Дублем в составе «народной команды» отметился нападающий Квинси Промес.

После 28 туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев
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