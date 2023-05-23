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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун предложил наказание для нападающего «Спартака» Соболева

23 Мая 2023 • 13:27 Комментировать

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал скандальное поведение нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Что касается удаления Соболева, всем было всё понятно, но это глупость, он не сдержался. Я бы его оштрафовал после игры, но решают другие люди. У него что ли детство играет в одном месте», - приводит слова Федуна «РИА Новости Спорт».

В середине второго тайма столичного дерби Соболев показал неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. За неподобающее поведение нападающий был удален с поля.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Леонид Федун Александр Соболев
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