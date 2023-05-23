Жена Соболева объяснила срыв форварда «Спартака» в дерби с ЦСКА

Елена Соболева, супруга нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, поведала о трудностях, с которыми столкнулся ее муж в преддверии дерби против ЦСКА в 28-м туре Премьер-лиги.

«Был жуткий перелом пальца после игры с «Химками». Муж неделю тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть игру. Ты - мой личный герой», - гласит сообщение девушки в социальных сетях.

Напомним, что Соболев стал антигероем матча с ЦСКА, получив красную карточку за неприличный жест в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши.

Столичное дерби завершилось волевой победой «Спартака» со счетом 2:1.