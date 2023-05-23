Булыкин назвал лучшего тренера сезона РПЛ

Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Булыкин назвал лучшего тренера нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Лучшим можно назвать Семака. Он добился невероятных результатов в «Зените». Но если ЦСКА выиграет кубок и оставит за собой второе место, то однозначно надо будет отдать первое место Федотову», - приводит слова Булыкина издание Sport24.

Напомним, что под руководством Семака «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионство в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Этот титул стал для «сине-бело-голубых» пятым подряд.

ЦСКА в РПЛ занимает второе место, а в финале Кубка России сыграет против «Краснодара».