Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал лучшего тренера сезона РПЛ

23 Мая 2023 • 13:11 Комментировать

Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Булыкин назвал лучшего тренера нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Лучшим можно назвать Семака. Он добился невероятных результатов в «Зените». Но если ЦСКА выиграет кубок и оставит за собой второе место, то однозначно надо будет отдать первое место Федотову», - приводит слова Булыкина издание Sport24.

Напомним, что под руководством Семака «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионство в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Этот титул стал для «сине-бело-голубых» пятым подряд.

ЦСКА в РПЛ занимает второе место, а в финале Кубка России сыграет против «Краснодара».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Семак Дмитрий Булыкин Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
13:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Миранчуку ещё рано возвращаться в РПЛ»
13:38 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на слухи об интересе к Сафонову
13:38 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Вагнер Лав был врождённым бомбардиром, выжимал максимум из момента, у Промеса такого пока нет» эксклюзив
13:33 · Россия. Премьер-лига
Романцев ответил, заслужил ли «Спартак» победу над ЦСКА
13:31 · Россия. Премьер-лига
Шавло считает, что победа над ЦСКА продлевает жизнь тренеру в «Спартаке»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Романцев — о пенальти в ворота ЦСКА: «Для «армейцев» это был несчастный случай»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Возможно, Соболева в этом чемпионате мы уже не увидим»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Жена Соболева объяснила срыв форварда «Спартака» в дерби с ЦСКА
13:13 · Россия. Премьер-лига
Шавло — о пенальти в дерби: Мозес — первый на мяче, Мендес попадает ему в ногу, какие вопросы?
13:11 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал лучшего тренера сезона РПЛ
13:07 · Россия. Премьер-лига
Енин: «У игроков «Зенита» мышление намного быстрее»
13:04 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о назначении Шпилевского
12:58 · Россия. Премьер-лига
Боков сравнил Акинфеева с Буффоном
12:49 · Россия. Премьер-лига
Агент допустил уход Вендела из «Зенита»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Малком или Промес: Мостовой выбрал лучшего игрока РПЛ
Все новости
Рекомендуем