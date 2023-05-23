В «Динамо» высказались о назначении Шпилевского

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о возможном приглашении в клуб наставника кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского.

«Коллеги, мы ведем переговоры с несколькими кандидатами. Как только будет принято решение, мы, естественно, вам сообщим», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 14 мая «Динамо» отрапортовало об отставке сербского специалиста Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

За два тура до завершения сезона «бело-голубые» с 45 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.