Боков сравнил Акинфеева с Буффоном

Российский специалист Максим Боков поделился мнением о вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Пока ноги держат, есть желание, пусть играет. Главная мотивация для Игоря - быть первым! Каждый год показывать и доказывать это. Акинфеев - это русский Буффон, даже лучше», - приводит слова Бокова Legalbet.

Напомним, что Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Действующий трудовой договор 37-летнего голкипера с «армейцами» рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Игорь провел 27 поединков, в которых пропустил 26 мячей. В десяти играх он отстоял на ноль.