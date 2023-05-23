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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев - Соболеву: «Одумайся, парень, ты перешёл грань!»

23 Мая 2023 • 12:39 Комментировать

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал непристойное поведение нападающего «красно-белых» Александра Соболева в поединке 28-го тура Премьер-лиги против ЦСКА. Форвард показал неприличный жест в адрес защитника «армейцев» Вилиана Роши, за что получил красную карточку.

«Это был срыв, который станет для него уроком. О чем Саша сразу же заявил после матча. Случившееся еще и тревожный звонок - мол, одумайся, парень, ты перешел грань! И вот это уже опасно», - цитирует специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Поединок состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Олег Романцев Александр Соболев
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