Романцев - Соболеву: «Одумайся, парень, ты перешёл грань!»

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал непристойное поведение нападающего «красно-белых» Александра Соболева в поединке 28-го тура Премьер-лиги против ЦСКА. Форвард показал неприличный жест в адрес защитника «армейцев» Вилиана Роши, за что получил красную карточку.

«Это был срыв, который станет для него уроком. О чем Саша сразу же заявил после матча. Случившееся еще и тревожный звонок - мол, одумайся, парень, ты перешел грань! И вот это уже опасно», - цитирует специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Поединок состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.