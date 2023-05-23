Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «Зенита» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«К сожалению, у нас нет как такого футбола, я поэтому чаще всего наш чемпионат не смотрю. Вне зависимости от того, кто играет. Хоть «Спартак», хоть ЦСКА, хоть «Зенит». Кстати, «Зенит» тоже невыразительно проводит свои игры. Если разбираться по большому счёту, в «Зените» сейчас играют неквалифицированные игроки, которые допускают очень много ошибок. Сами привозят себе мячи и теряют из-за этого очки. Если начнёте разбирать, как им забивали голы, то сами всё поймёте», - сказал Гаврилов.

Напомним, что недавно клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.