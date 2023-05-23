Агент объяснил, почему Вендел покинул «Зенит»

Агент Тьяго Рибейро, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал ранний отъезд своего клиента в отпуск.

«Вендел уже уехал в отпуск. Думаю, что и другие иностранцы тоже. Это было сделано в качестве приза за победу в чемпионате», - приводятся слова агента на страницах издания Sport24.

Напомним, что петербургский клуб досрочно стал чемпионом Премьер-лиги.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Вендел провел 25 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведет на выезде против «Сочи».