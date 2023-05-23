Селюк: «Соболев решил пойти по пути Дзюбы»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк дал комментарий по поводу непристойного поведения нападающего «Спартака» Александра Соболева во время московского дерби с ЦСКА.

«Соболев решил прославиться и пойти по пути Артема Дзюбы. Но на эту проблему нужно шире смотреть. Это идет от нашей общей культуры, точнее, от ее отсутствия», - цитирует Селюка «Спорт КП».

Напомним, что Соболев показал неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши, схватившись за пах. По итогам инцидента главный рефери матча Сергей Карасёв удалил с поля обоих футболистов.

Дерби завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1.