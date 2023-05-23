Чернышов оценил шансы «Спартака» на второе место в РПЛ

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о шансах «красно-белых» стать обладателями серебряных медалей Российской премьер-лиги.

«Подопечные Абаскаля хорошие претенденты на то, чтобы занять вторую строчку. После победы над ЦСКА нельзя расслабляться. Надо серьезно отнестись к оставшимся играм», - цитирует специалиста Betonmobile.ru.

В рамках 28-го тура чемпионата России «Спартак» отпраздновал домашнюю победу над ЦСКА со счетом 2:1. После этого успеха «народная команда» набрала 53 балла и занимает третье место в турнирной таблице, уступая «армейцам» одно очко.