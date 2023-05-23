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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов оценил шансы «Спартака» на второе место в РПЛ

23 Мая 2023 • 11:18 Комментировать

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о шансах «красно-белых» стать обладателями серебряных медалей Российской премьер-лиги.

«Подопечные Абаскаля хорошие претенденты на то, чтобы занять вторую строчку. После победы над ЦСКА нельзя расслабляться. Надо серьезно отнестись к оставшимся играм», - цитирует специалиста Betonmobile.ru.

В рамках 28-го тура чемпионата России «Спартак» отпраздновал домашнюю победу над ЦСКА со счетом 2:1. После этого успеха «народная команда» набрала 53 балла и занимает третье место в турнирной таблице, уступая «армейцам» одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Чернышов
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