Бальде: «Хочу играть больше и помогать «Спартаку»

Сенегальский форвард «Спартака» Кейта Бальде высказался о своей игровой практике в стане «народной команды».

«Всегда хочу играть больше, хочу помогать команде. Для любого футболиста важно быть эффективным. Я чувствую, что мистер мне доверяет и постепенно допускает к матчам», - приводит слова нападающего издание Metaratings.ru.

После зимней паузы африканский нападающий провел 13 поединков за «Спартак» во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

После 28 туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.