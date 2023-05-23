Бальде: «Всем доволен и хочу остаться в «Спартаке»

Легионер московского «Спартака» Кейта Бальде ответил на вопрос о своем будущем в стане «красно белых». Срок действующего контракта между сенегальским нападающим и «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года.

«Я счастлив тут, мне хорошо. Я русский парень, ха-ха! Всем доволен и хочу остаться в «Спартаке», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 28-летний сенегалец провел десять поединков и забил три гола.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 53 балла и занимает третье место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от ЦСКА на одно очко.