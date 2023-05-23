Нападающий «Спартака» отреагировал на скандал с Вандой Нарой

Форвард московского «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал скандальную информацию о связи с Вандой Нарой, женой аргентинского нападающего Мауро Икарди.

«Полная чушь, что там говорили про Ванду. Вообще ничего не было! Газетам нравится писать всякое дерьмо - вот они и пишут. У меня есть семья, дети. Я уважаю их и счастлив рядом с ними», - приводятся слова Бальде на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что Икарди подозревал свою супругу в интимной связи с Бальде.

Кейта перешел в «Спартак» в августе прошлого года, подписав контракт до середины 2025 года. В текущем сезоне чемпионата России сенегалец провел десять матчей, отметившись тремя забитыми мячами.