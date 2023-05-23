Бородюк оценил скандальный жест Соболева

Известный российский специалист Александр Бородюк прокомментировал скандальное поведение форварда московского «Спартака» Александра Соболева в дерби против ЦСКА. Игрок был удален во втором тайме за непристойный жест в адрес защитника Виллиана Роши.

«Красная карточка абсолютно правильная. С Соболевым пусть разбирается тренерский штаб и руководство «Спартака». Хороший нападающий отличается голами, а не демонстрацией жестов», - цитирует эксперта издание «Чемпионат».

Дерби завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1. После этого матча «красно-белые» отстают идущего вторым ЦСКА на одно очко.