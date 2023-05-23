Уилкшир: «Динамо» не обойтись без пары-тройки важных трансферов»

Экс-футболист «Динамо» Люк Уилкшир высказался относительно будущего московского клуба. По его мнению, «бело-голубых» нужно оформить несколько трансферов, чтобы бороться за высокие места.

«Многое будет зависеть от того, как «Динамо» сработает на летнем трансферном рынке. Без пары-тройки важных трансферов не обойтись, несколько новых футболистов команде точно не помешают», - передает слова Люка «РБ Спорт».

После 28 туров чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице. В последнем поединке «бело-голубые» на выезде крупно обыграли «Торпедо» со счетом 3:0.