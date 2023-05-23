Корнеев: «Соболев жёстко подставил «Спартак»

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением об удалении нападающего «Спартака» Александра Соболева в недавнем дерби против «армейцев». Игрок «красно-белых» получил красную карточку за неприличный жест в адрес защитника Виллиана Роши.

«Соболев жёстко подставил команду. Причём этому моменту предшествовали несколько других, где Соболев и Роша разогревали друг друга эмоционально. Нужно быть мудрее и сдержаннее!» - приводит слова Корнеева издание Metaratings.ru.

Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1. За «красно-белых» дубль оформил Квинси Промес, а за «армейцев» гол забил Хесус Медина.