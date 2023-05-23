Нападающий «Спартака» Бальде назвал главную проблему судейства в России

Форвард «Спартака» Кейта Бальде обозначил главную проблему судейства в российском футболе. По мнению сенегальца, использование системы ВАР сильно замедляет игру.

«Возможно, стоит меньше времени тратить на просмотр видеоповторов. Порой, когда ВАР включается в работу, мы теряем кучу времени. Лучше было бы, если бы все происходило быстрее», - приводятся слова нападающего на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Бальде пополнил ряды «Спартака» осенью прошлого года и подписал трудовое соглашение до 2025 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 28-летний форвард провел десять матчей, отметившись тремя забитыми мячами.