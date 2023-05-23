Ещенко объяснил скандальное поведение нападающего «Спартака» Соболева

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался об удалении нападающего Александра Соболева в поединке против ЦСКА. Форвард получил красную карточку за неприличный жест в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши.

«Все, кто играет и знает футбол, понимают - это эмоции. Ты особо не можешь себя контролировать. Соболев уже извинился и осознал, что был не прав», - приводит слова Ещенко издание «Чемпионат».

Столичное дерби завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1. Благодаря этому успеху подопечные Гильермо Абаскаля сократили отставание от идущего вторым ЦСКА на одно очко.