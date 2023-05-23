«Спартак» принял решение по трансферу Ежова

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов не перейдет в московский «Спартак». В данный момент у «красно-белых» другие трансферные цели.

По сообщениям журналистов Metaratings.ru, трансферы футболистов агента Павла Андреева в «народную команду» маловероятны по сравнению с ситуацией при прошлом владельце.

Ежов принял участие в 20 поединках нынешнего сезона Российской премьер-лиги, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

За два тура до завершения сезона «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.