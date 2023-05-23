Бальде оценил скандальный поступок Соболева в дерби с ЦСКА

Легионер столичного «Спартака» Кейта Бальде отреагировал на поступок одноклубника Александра Соболева в недавнем дерби против ЦСКА. В середине второго тайма нападающий показал неприличный жест, за что получил красную карточку.

«Соболев совершил ошибку. Такое удаление может подкосить команду. Но мы показали, что у нас отличный коллектив. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы», - приводятся слова сенегальского нападающего на страницах «Спорт-Экспресса».

Дерби состоялось на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1.