Бальде назвал переломный момент матча «Спартак» - ЦСКА

Форвард московского «Спартака» Кейта Бальде назвал переломный момент недавнего поединка против ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Наше с Мозесом появление на поле [стало переломным моментом матча]. Мы привнесли свежесть в действия команды. Я рад, что получилось помочь «Спартаку» в этой встрече», - передает слова сенегальского нападающего издание «Спорт-Экспресс».

Московское дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось волевой победой «Спартака» со счетом 2:1. Дублем в составе «Спартака» отметился нидерландский нападающий Квинси Промес.

За два тура до конца сезона «красно-белые» отстают от идущего вторым ЦСКА на одно очко.