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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран высказался о разгроме «Сочи» со счётом 4:0

23 Мая 2023 • 08:10 Комментировать

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Нижегородцы выиграли со счетом 4:0.

«Скажем так: что‑то в атаке нащупывается. Я же просто так не говорю и не сваливаю вину на других. Если берёшь, нужно отвечать. К сожалению, до конца чемпионата осталось два тура, но игра в атаке с «Сочи» порадовала», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Команде из Нижнего Новгорода осталось провести два матча в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Сначала подопечные Юрана встретятся с московским «Спартаком», а затем проведут матч против «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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