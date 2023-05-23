Юран высказался о разгроме «Сочи» со счётом 4:0

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Нижегородцы выиграли со счетом 4:0.

«Скажем так: что‑то в атаке нащупывается. Я же просто так не говорю и не сваливаю вину на других. Если берёшь, нужно отвечать. К сожалению, до конца чемпионата осталось два тура, но игра в атаке с «Сочи» порадовала», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Команде из Нижнего Новгорода осталось провести два матча в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Сначала подопечные Юрана встретятся с московским «Спартаком», а затем проведут матч против «Химок».