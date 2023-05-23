Ковтун: «Судьба серебряных медалей РПЛ решится в последнем туре»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о борьбе между ЦСКА и «Спартаком» за второе место в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«И ЦСКА, и «Спартак» понимают, что им нужна полная мотивация на оставшиеся игры для того, чтобы завоевать второе место. Всё зависит о самих «армейцев» и «красно-белых». Всё решится в последнем туре», - приводит слова Ковтуна Metaratings.ru.

В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле победил ЦСКА со счетом 2:1. За два тура до завершения сезона «армейцы» занимают второе место, опережая «красно-белых» на один балл.