Украинский журналист: «Рианчо в сборной не будет, он зашкварился и подлизывал «Спартаку»

Украинский журналист Игорь Цыганик раскритиковал испанского специалиста Рауля Рианчо, который работал как в России, так и на Украине.

«Рауля в сборной Украины не будет. Он сильно зашкварился политически, подлизывал московскому «Спартаку», потому что хотел вернуться в Россию», - передает слова журналиста Fan Day.

Ранее сообщалось, что сборную Украины должен возглавить Сергей Ребров, помощником которого ранее был Рианчо. Но сейчас испанца в национальную команду не пригласят.

В российском чемпионате Рауль известен по работе в московском «Спартаке» и казанском «Рубине».