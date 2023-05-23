Терёхин: «Дайте Соболеву игр 10 дисквалификации!»

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в недавнем поединке против ЦСКА.

«До чего докатились! Дайте ему игр 10 дисквалификации! Тренерам дают за брошенные бутылки, Карпину за какие-то разговоры, а тут потеря человеческого облика на глазах всей страны», - приводит слова Терёхина Metaratings.ru.

Напомним, что Соболев показал неприличный жест в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши, за что схлопотал красную карточку.

Московское дерби завершилось волевой победой «красно-белых» со счетом 2:1.