«Лилль» договаривается с футболистом «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, который в этом сезоне играет на правах аренды за «Клермон», может продолжить карьеру в другом французском клубе. По информации La Voix des Sports, бельгиец попал в сферу интересов «Лилля».

Стороны уже вступили в переговоры и обсудили потенциальный летний трансфер. «Лилль» намерен подписать Кофре на место Жозе Фонте, который покинет команду по окончании сезона.

В нынешнем сезоне Максимилиано поучаствовал в 24 поединках чемпионата Франции, в которых не отметился результативными действиями. После 36 туров «Клермон» занимает восьмое место, а «Лилль» - пятое.