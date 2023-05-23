Агент Роши: «Удаление Виллиана - фатальная ошибка судей»

Агент Маркос Тито, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировал удаление игрока в недавнем дерби против «Спартака».

«Соболев провоцировал его на протяжении всего матча, Роша старался не реагировать. Удаление центрального защитника всегда болезненнее, чем удаление форварда. Это фатальная ошибка судей», - цитирует агента издание «Чемпионат».

Напомним, что Соболев в середине второй тайма показал неприличный жест в адрес защитника «армейцев». По итогу судьи приняли решение удалить с поля обоих футболистов. Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.