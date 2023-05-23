«Хам и выродок: Орлов грубо оскорбил игрока «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов остался крайне недоволен поведением нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в недавнем поединке против ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Форвард получил красную карточку за неприличный жест в адрес Виллиана Роши.

«Я давно в футболе. Но я еще не видел, чтобы футболист вел себя так, как Соболев. Это какой-то выродок. Хам, который извинился, не перестает быть хамом», - заявил комментатор в эфире программы «Такой футбол».

Столичное дерби состоялось на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось минимальной победой «Спартака» со счетом 2:1.