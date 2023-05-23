Заварзин: «Соболев заслуживает самого жёсткого наказания»

Экс-глава Российской премьер-лиги Юрий Заварзин высказался о неподобающем поведении форварда «Спартака» Александра Соболева в недавнем дерби против ЦСКА. В середине второго тайма игрок был удален за неприличный жест в адрес соперника.

«Соболев заслуживает самого жесткого наказания, что прописано в регламенте. Нельзя себя вести, как он себя ведёт. Есть по регламенту пять матчей, значит, надо дать пять матчей», - приводит слова Заварзина издание «РБ Спорт».

Напомним, что дерби состоялось на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось волевой победой «Спартака» со счетом 2:1. Дублем в составе «красно-белых» отметился Квинси Промес.