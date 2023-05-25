Самые неприличные жесты в футболе

Одним из главных эпизодов противостояния московского «Спартака» и ЦСКА стала красная карточка АлександраСоболева. Неприличный жест спартаковца стоил ему прямого удаления. В порыве гнева и эмоций футболисты показывали и иные неприличные жесты, но уважение к сопернику должно быть превыше всего. О самых неприличных жестах в футболе – в этой статье.

«Жест Эффенберга»

Штефан Эффенберг выдал внушительную карьеру в качестве игрока, одерживая победы в чемпионате и Кубке Германии, Лиге чемпионов и межконтинентальном Кубке. Однако в сборной Германии ему удалось стать только серебряным призёром чемпионата Европы – 1992. Вероятно, карьера в сборной сложилась бы лучше, если бы не заводной характер Штефана. Игра чемпионата мира – 1994 в жаркую погоду против Южной Кореи шла под диктовку немцев. УставшийЭффенберг подвергся критике своих же болельщиков. Под действием жары и усталости полузащитник в момент замены был выхвачен камерой, которая запечатлела его, показывающего средний палец. В сборной Штефан появился лишь спустя четыре года, сыграв только в двух товарищеских матчах.

Средний палец в ответ на оскорбления

Этим жестом пользовались многие футболисты. Ян Дюрица был обескуражен встречей его и всей команды Словакии в аэропорту после победы над Люксембургом. Журналист предложил экс-игроку «Локомотива» … алкотестер! Надеясь поймать сенсацию, журналист получил в ответ «жест Эффенберга».

Защищаясь от нападок болельщиков, которые бросали снежки в нигерийца Эммануэля Эменике, на тот момент форвард «Спартака» не придумал ничего лучше, как показать средний палец фанатам. Отметим, что его поддержал Владислав Радимов, который этим жестом «защитил» свою супругу от оскорблений со стороны. Кто был настоящим любителем «жеста Эффенберга», так это игрок «Ростова» Гуэлор Канга. В 2014-м он показал средний палец фанатам «Спартака», а спустя год – бригаде судей, обслуживающей матч «Ростова» и ЦСКА. Дисквалификации на три матча помогали Канга пережить полученную душевную травму. Билялетдинов, Фримпог, Веллитон – все они использовали средний палец, защищаясь от нападок.

«Большой» палец мирового футбола

Да что там наши игроки! Криштиану Роналду однажды не стерпел провокаций со стороны боснийских болельщиков. Что, думаете, они кричали? Правильно, имя Лионеля Месси. Луис Суарес также не выдержал насмешки трибун после неудачной симуляции. Отделался штрафом в 20 тыс. фунтов. Чемпионат Европы – 2000 должен был стать звёздным часом Дэвида Бэкхема и его партнёров по английской сборной. Закончилось всё печально – Англия не вышла из группы. Начало конца было положено в первом же матче, когда команда с Туманного Альбиона, ведя по ходу матча в 2 мяча, проиграла Португалии с ЛуишемФигу 3:2. Английские фанаты быстро выбрали «жертву». Бэкхем ответил жестом. Свои фанаты освистали и «зубастика» Роналдо. В завершающей стадии карьеры двукратный чемпион мира набрал лишний вес в «Коринтиансе», за что и получил порцию негатива в свой адрес. Палец увидели болельщики, которые провожали игрока на парковке.

Чего только не увидишь

Серб Александр Митрович показал своим критикам знак молчания, поднеся средний и указательный палец ко рту. Сам футболист доказывал, что таким образом он продемонстрировал факт того, что отрежет язык критикам. Перевёрнутое приветствие нацистов, или «Кнель», демонстрировал Николя Анелька. Пожизненную дисквалификацию от национальных сборных заработал Гиоргос Катидис, демонстрировавший приветствие нацистов. Робби Фаулер после забитого мяча зачем-то решил занюхать белую полосу штрафной линии.

Непристойным жестом можно оскорбить соперника, продемонстрировать свои низкие интеллектуальные способности, что затмит успехи команды в матче. Футбол должен приносить радость, положительные эмоции и прививать качество уважения к соперникам.

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Константин Лицин