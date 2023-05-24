Рекорд чемпионата России: сколько пенальти отразил Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев проводит двадцатый сезон в своей профессиональной карьере. Все годы голкипер предан московскому ЦСКА, воспитанником которого и является, выступая за клуб с пяти лет. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина, пятикратный обладатель звания «Лучший вратарь России» по версии РФС, абсолютный лидер рейтинга клуба имени Льва Яшина… Титулы Акинфеева можно было бы перечислять почти бесконечно. И среди всех этих мыслимых и немыслимых званий, титулов и рекордов можно выделить один особенный. За свою карьеру Акинфеев 29 раз отражал 11-метровые. Никому не удавалось ничего подобного в России.

Всё началось с пенальти

В своей первой игре на профессиональном уровне, 29 марта 2003 года, в рамках Кубка Премьер-лиги против «Зенита» Акинфеев появился на поле во втором тайме, заменив пропустившего дважды Дмитрия Крамаренко. Отыграться у ЦСКА не вышло, но Акинфеев свой отрезок матча сыграл на ноль. Через несколько дней состоялся ответный матч, где армейцы взяли верх (3:1). Акинфеев вновь появился на поле, выйдя со скамейки запасных вместо получившего травму Вениамина Мандрыкина. На момент матча Игорю не было ещё и 17 лет, но он вновь уверенно отстоял в игре, отразив пенальти в исполнении Сергея Осипова. В конце мая того же года состоялся дебют голкипера в рамках РПЛ, а отражённый от лидера атак «Крыльев Советов» Андрея Каряки пенальти стал началом невероятной карьеры Акинфеева.

Сборная

Завоевав место в основе ЦСКА, Акинфеев уже с 18 лет стал привлекаться в сборную России. Долгое время Акинфеев был самым молодым игроком в её истории, сыграв против Норвегии в возрасте 18 лет и 20 дней. Совсем недавно этот рекорд побил Сергей Пиняев, опередивший голкипера на 5 дней. Свой первый пенальти на уровне национальной сборной Игорь отразил осенью 2008 года. В рамках отборочного турнира к чемпионату мира – 2010 наша команда сошлась со сборной Уэльса. Гарет Бэйл мог открыть счёт в матче уже на 16-й минуте, но Акинфеев в свойственном ему стиле отразил удар с 11-метровой точки. В итоге Россия выиграла 2:1. За национальную команду Акинфеев ещё трижды отражал пенальти, назначенные в течение матча. Но самый значимый отражённый 11-метровый удар состоялся, конечно, 1 июля 2018 года. «Нога Акинфеева» и радость всех россиян были невероятными!

Кто не забивал Акинфееву с пенальти

Савин, Мовсисян, Самедов, Бузникин, Калачёв, Базаев, Вальбуэна, Фомин, Дзюба – всех их объединяет тот факт, что они не могли забить пенальти в ворота Акинфеева в течение матча. Но самые яркие впечатления остались наверняка у Романа Ерёменко. Финский полузащитник «Ростова» дважды за свою карьеру не смог переиграть Акинфеева «с точки». Случилось это в течение одного года. В марте 2020-го промах Ерёменко остался незамеченным. Его «Ростов» выиграл 3:2, да и сам Роман забил в игре. А спустя полгода, в ноябре 2020-го, неточный удар Ерёменко стоил его команде очков. Когда Роман подходил «к точке», то «Ростов» проигрывал 1:0. Завершилась встреча 2:0 в пользу армейцев.

Сколько ещё отобьёт?

Игорю Акинфееву 37 лет. Для вратаря не самый пиковый возраст. Тот же Эдвин Ван дер Сар только в 35 лет вдохнул вторую жизнь в свою карьеру. Учитывая, насколько правильно Игорь относится к своему организму, ждём его в течение нескольких сезонов в РПЛ. Последний отражённый пенальти для Акинфеева состоялся в минувшие выходные. Удар Промеса голкипер ЦСКА отразил, но справиться с добиванием не смог. Есть на что разозлиться!

Константин Лицин