Первый тренер Лунёва: «Не надо было ему уезжать из России»

Первый тренер российского голкипера Андрея Лунёва Дмитрий Гуленков допустил, что его воспитаннику не надо было уезжать из России.

«Не стоило ему уезжать из России. Поехал в «Байер», а там пошли одни травмы, проблемы. Не реализовал свой потенциал он, я не верю, что у него могут быть предложения из России. Надеюсь, у него есть варианты, где играть дальше», - цитирует Гуленкова Sport24.

Напомним, что сегодня вечером Лунёв официально покинул леверкузенский «Байер» - в составе «аспириновых» российский голкипер из-за травм и статуса голкипера ротации практически не играл.

Лунёву 31 год, за время карьеры вратарь успел поиграть за родное «Торпедо», в «Истре», раменском «Сатурне», «Калуге», в «Уфе» и «Зените», откуда в 2021 году перебрался в Леверкузен.