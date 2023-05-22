Петржела сравнил чемпионат Кипра с РПЛ

Властимил Петржела провел параллель между чемпионатом Кипра и Российской премьер-лигой. Он отметил, что на сегодняшний день уровень российского первенства и кипрской лиги схож. По его утверждению, «Зенит» доминировал бы на Кипре так же регулярно, как и в России.

«Думаю, что «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы – они заняли бы место в пятерке», – заявил чешский тренер в интервью изданию «РБ Спорт».

Также Петржела добавил, что «РПЛ и кипрская лига – одинаковые чемпионаты по уровню на сегодняшний день».

В розыгрыше 2022/23 «Арис» из Лимасола первый раз в клубной истории выиграл высшую футбольную лигу Кипра. Александр Кокорин, который выступает там на правах аренды, был признан игроком турнира. Ожидается, что по окончании сезона форвард вернется в «Фиорентину».