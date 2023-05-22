В «Рубине» высказались насчёт информации об интересе к Кокорину

Эдуард Сафонов, который работает на должности спортивного директора «Рубина», прокомментировал информацию об интересе клуба к Александру Кокорину.

«Ничего не могу сказать по этому поводу. Я не в курсе. Такой вариант не прорабатывали», - сказал Сафонов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Кокорин провёл отличный сезон в «Арисе». Команда впервые в своей истории стала чемпионом Кипра, а российский нападающий был признан лучшим игроком сезона. Стоит сказать, что права на 32-летнего Кокорина принадлежат «Фиорентине». Контракт связывает россиянина с клубом Серии А до средины 2024 года.

Напомним, что «Рубин» обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон.

В «Балтике» отреагировали на слухи об интересе к Кокорину