Каррера не ожидал гегемонии «Зенита»

Итальянский тренер Массимо Каррера ответил на вопрос, мог ли он представить во время ухода из «Спартака», что «красно-белые» ни разу не станут чемпионами в последующие шесть лет.

Напомним, что Каррера покинул должность рулевого «Спартака» осенью 2018 года. Под руководством итальянца в сезоне 2016/2017 «красно-белые» стали чемпионами России впервые за 16 лет.

«После того, как я ушёл из «Спартака», не думал, что «Зенит» будет становиться чемпионом в следующие годы. Полагал, что у «Спартака» больше всего шансов остановить подавляющую мощь команды из Санкт-Петербурга», - сказал Каррера, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.