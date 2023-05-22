В «Родине» рассказали, где будут проводить матчи, если клуб выйдет в РПЛ

Артём Лисовский, глава пресс-службы московской «Родины», ответил на вопрос о том, где клуб будет проводить домашние матчи, если сможет повыситься в РПЛ по итогам текущего сезона Первой лиги. На данный момент «Родина» делит одну арену с московским «Динамо», клубом Премьер-лиги.

«Домашней на следующей сезон будет «ВТБ Арена», - цитирует сотрудника клуба «Чемпионат».

Напомним, что столичная «Родина» продолжает борьбу за повышение в РПЛ – клуб идёт на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги с 46 набранными баллами за два тура до конца чемпионата. Московская команда может пробиться в РПЛ, если попадёт в зону стыковых матчей и одержит в них успех.